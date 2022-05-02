В РФ проходит кампания по набору “добровольцев” со всей страны, кроме Москвы

Российская Федерация активизировала кампанию по набору на военную службу “добровольцев” по контракту. При этом для каждого федерального округа, кроме Москвы, установили четкую норму по количеству людей.

Об этом в понедельник, 2 мая, сообщило Главное управление разведки Украины.

– Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу. Военное руководство РФ установило четкие “нормы набора”: для дальневосточного и сибирского федерального это 200 “добровольцев” еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится, – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что для мотивирования к прохождению службы с “добровольцами” проводятся агитационные мероприятия. В частности – повторяются традиционные российские нарративы о “коллективном Западе” и “несуществующей Украине”.

Также “добровольцам” обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

В ведомстве напомнили, что по их данным, российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения “успеха” в войне с Украиной.