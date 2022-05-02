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Факти / Світ

У РФ проходить кампанія з набору “добровольців” з усієї країни, крім Москви

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Російські військові

Російська Федерація активізувала кампанію з набору на військову службу “добровольців” за контрактом. У цьому кожному федерального округу, крім Москви, встановили чітку норму за кількістю людей.

Про це у понеділок, 2 травня, повідомило Головне управління розвідки України.

– Передбачається, що вони мають поновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу. Військове керівництво РФ встановило чіткі “норми набору”: для далекосхідного та сибірського федерального це 200 “добровольців” щотижня. При цьому в Москві набір взагалі не проводиться, – йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що для мотивування щодо проходження служби із “добровольцями” проводяться агітаційні заходи. Зокрема – повторюються традиційні російські наративи про “колективний Захід” та “неіснуючу Україну”.

Також “добровольцям” обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

У відомстві нагадали, що за їхніми даними російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилося недостатнім для досягнення успіху у війні з Україною.

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Фото: Dreamstime

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