После энергетического кризиса страна-агрессор Россия может спровоцировать в мире продовольственный кризис. Он наступит, если Украина из-за полномасштабной войны и преступных действий РФ не сможет экспортировать свой урожай на мировые рынки.

Об этом заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что из-за агрессии РФ сегодня перекрыты все порты Украины, то есть заблокирован морской путь для экспорта из нашего государства пищевой и металлургической продукции.

– Это не просто риски… Сегодня будет большая трагедия относительно пищевой безопасности Европы и в принципе мира – и Азии, и стран Африки, там, где Украина всегда была гарантированным надежным партнером, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что из-за войны в Украине будет высокой ценовая политика на пищевую продукцию. По его словам, наше государство может потерять десятки миллионов тонн уже собранного урожая из-за блокировки портов.

Зеленский подчеркнул, что Россия, которая прошлой зимой спровоцировала искусственный энергетический кризис в Европе, теперь может спровоцировать мировой продовольственный кризис.

– Мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн уже собранного урожая, и Россия не выпускает, пока не выпускает и не впускает корабли. Они (оккупанты, – Ред.) контролируют Черное море. Но мы хотим разблокировать эти пути и не дать России спровоцировать другой кризис. Потому что после энергетического кризиса, за которым стоит их решение, который был этой зимой, сейчас будет продовольственный кризис. И он точно будет, это 100%, если мы не сможем наш урожай доставить в страны Европы, в европейские порты, а дальше в другие государства, – объяснил президент.

Зеленский отметил, что Россия прекрасно понимает все риски, и в этом заключается весь цинизм ситуации.

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– В этом и цинизм данной ситуации. Не потому, что война, а потому, что, кроме войны, они бьют и по железной дороге, по другим путям, ракетами бьют по мостам, зная, где эти переезды и как едет наш товар на экспорт. То есть, они хотят просто полностью заблокировать экономику для нашего государства, — рассказал он.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 4,5 млн тонн зерна сейчас находится в портах Украины и на судах. Из-за войны зерно невозможно экспортировать.

Как проинформировал в начале апреля заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, за месяц развязанной РФ полномасштабной войны экспорт продукции из Украины сократился вдвое.

Известно, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики массово грабят украинских фермеров, забирают у них урожай и технику.