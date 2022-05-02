Після енергетичної кризи країна-агресор Росія може спровокувати в світі продовольчу кризу. Вона настане, якщо Україна через повномасштабну війну та злочинні дії РФ не зможе експортувати свій врожай на світові ринки.

Про це заявив в інтерв’ю австралійському телеканалу Nine Network президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що через агресію РФ сьогодні перекриті всі порти України, тобто заблокований морський шлях для експорту з нашої держави харчової та металургійної продукції.

– Це не просто ризики… Сьогодні буде велика трагедія щодо харчової безпеки Європи і в принципі світу – й Азії, і країн Африки, там, де Україна завжди була гарантованим надійним партнером, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що через війну в Україні буде високою цінова політика на харчову продукцію. За його словами, наша держава може втратити десятки мільйонів тонн вже зібраного врожаю через блокування портів.

Зеленський наголосив, що Росія, яка минулої зими спровокувала штучну енергетичну кризу в Європі, тепер може спричинити світову продовольчу кризу.

– Ми можемо втратити мільйони, десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібрано, і Росія не випускає, поки що не випускає і не впускає кораблі. Вони (окупанти, – Ред.) контролюють Чорне море. Але ми хочемо розблокувати ці шляхи і не дати Росії спричинити іншу кризу. Тому що після енергетичної кризи, за якою стоїть їх рішення, яка була цієї зими, зараз буде харчова криза. І вона точно буде, це 100%, якщо ми не зможемо наш врожай доставити в країни Європи, до європейських портів, а далі в інші держави, – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Росія прекрасно розуміє всі ризики, і в цьому полягає увесь цинізм ситуації.

Related video

– У цьому і цинізм цієї ситуації. Не через те, що війна, а через те, що, окрім війни, вони б’ють і по залізниці, по інших шляхах, ракетами б’ють по мостах, знаючи, де ці переїзди і як їде наш товар на експорт. Тобто вони хочуть просто повністю заблокувати економіку для нашої держави, – розповів він.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 млн тонн зерна зараз перебуває в портах України і на суднах. Через війну зерно неможливо експортувати.

Як поінформував на початку квітня заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, за місяць розв’язаної РФ повномасштабної війни експорт продукції з України скоротився вдвічі.

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники масово грабують українських фермерів, забирають у них врожай і техніку.