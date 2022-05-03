Российские захватчики массово грабят детские сады и предприятия во временно оккупированном Мелитополе.

Эти и другие детали о ситуации в Мелитополе в интервью Фактам ICTV рассказал городской голова Иван Федоров.

Он рассказал, что в Мелитополе нет учебного процесса.

– Это заслуга прежде всего наших педагогов, занявших принципиальную позицию. Все директора школ написали заявление об увольнении, потому что не захотели работать с оккупантами. Это их принципиальная позиция, которую мы сегодня имеем, — сказал Иван Федоров.

По его словам, большинство директоров школ не находятся на территории Мелитополя.

Он также рассказал, что оккупационные войска РФ добрались до краеведческого музея города, где основным экспонатом является скифское золото. По его словам, этот экспонат музея был найден на территории близ Мелитополя во время раскопок скифского кургана. Он рассказал, что музейное достояние хранилось в хранилище, но один из коллаборантов передал экспонат оккупантам.

— У оккупантов возникли споры, оригинал ли это, не оригинал ли. Из Крыма они привезли некоего эксперта, который сейчас оценивает это сокровище. Мы точно понимаем, что он (экспонат, – Ред.) не останется в Мелитополе, оккупанты его заберут как минимум в Крым, – сказал городской голова.

Он рассказал, что российские войска массово разворовывают имущество детских садов, магазинов, бизнеса, квартир и т.д.

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– Сегодня они перешли на следующий уровень: грабят целые заводы, грабят станки, вырезают оборудование заводов, грабят сельхозпредприятия. Раньше это была сельхозтехника, но сегодня напрямую они воруют зерно и урожаи, – сказал Иван Федоров.

По его словам, даже те граждане, которые имели пророссийские намерения, меняют свое мнение, видя, как поступают российские войска с временно оккупированными территориями.

Мэр Мелитополя рассказал, что годами российские спецслужбы финансировали продвижение пророссийских настроений в городе, списывались огромные средства, но в России никто не думал, что это будет созданием условий для войны.

– Все они сидят уже. Вот здесь был подробный просчет: они хотели зарабатывать на этом, они зарабатывали, писали отчеты. А когда приехали (оккупировать Мелитополь, – Ред.), то реалии совсем другие, – сказал Иван Федоров.

По его словам, с 2014 года в регионе было противоречивое настроение, поэтому город находился на грани того, чтобы оказаться рядом с Донецком и Луганском. Впрочем, с того момента, по словам мэра Мелитополя, все радикально изменилось.

Фото: Иван Федоров