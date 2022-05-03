Російські загарбники масово грабують дитячі садки та підприємства в тимчасово окупованому Мелітополі.

Ці та інші деталі про ситуацію у Мелітополі в інтерв’ю Фактам ICTV розповів міський голова Іван Федоров.

Він розповів, що наразі в Мелітополі немає навчального процесу.

– Це заслуга перш за все наших педагогів, які зайняли принципову позицію. Всі директори шкіл написали заяву про звільнення, бо не захотіли працювати з окупантами. Це їх принципова позиція, яку ми на сьогодні маємо, – сказав Іван Федоров.

За його словами, більшість директорів шкіл не перебувають на території Мелітополя.

Він також розповів, що окупаційні війська РФ дістались до краєзнавчого музею міста, де основним експонатом є скіфське золото. За його словами, цей експонат музею був знайдений на території поблизу Мелітополя, під час розкопок скіфського кургану. Він розповів, що музейне надбання зберігалось у сховищі, але один з колаборантів передав експонат окупантам.

– В окупантів виникли суперечки, чи оригінал це, чи не оригінал. З Криму вони привезли якогось експерта, який зараз оцінює цей скарб. Ми точно розуміємо, що він (експонат, – Ред.) не залишиться в Мелітополі, окупанти його заберуть як мінімум до Криму, – сказав міський голова.

Він розповів, що російські війська масово розкрадають майно дитячих садочків, магазинів, бізнесу, квартир тощо.

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– Сьогодні вони перейшли на наступний рівень: грабують цілі заводи, грабують станки, вирізають обладнання заводів, грабують сільгосппідприємства. Раніше це була сільгосптехніка, але сьогодні безпосередньо вони грабують зерно та врожаї, – сказав Іван Федоров.

За його словами, навіть ті громадяни, які мали проросійські наміри, змінюють свою думку, коли бачать, що чинять російські війська з тимчасово окупованими територіями.

Міський голова Мелітополя розповів, що роками російські спецслужби фінансували просування проросійських настроїв у місті, списувались величезні кошти, але у Росії ніхто не думав, що це буде створенням умов для війни.

– Всі вони сидять вже. Ось тут був детальний прорахунок: вони хотіли на цьому заробляти, вони заробляли, писали звіти. А коли приїхали (окуповувати Мелітополь, – Ред.), то реалії зовсім інші, – сказав Іван Федоров.

За його словами, з 2014 року в регіоні були суперечливі настрої, тому місто перебувало на межі того, щоб опинитись поруч з Донецьком і Луганськом. Втім, з того моменту, за словами мера Мелітополя, все радикально змінилось.

Фото: Іван Федоров