Ситуация на фронте может измениться спустя две недели. Такой прогноз озвучил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Все начнет меняться примерно через две недели. Конечно, увеличится количество боев. Но и те решения, которые принял Запад по помощи Украине, должны реализоваться до двух недель. Поэтому спустя это время мы уже увидим изменения, – объяснил он.

Также Сергей Гайдай добавил, что уже сейчас в оккупированном Луганске больница переполнена тяжелоранеными оккупантами и телами погибших захватчиков. Некоторых даже невозможно опознать. Но, по словам Гайдая, ситуация для них ухудшится еще больше.

По состоянию на 3 мая российская армия продолжает наступление в Восточной операционной зоне. По информации Генштаба ВСУ, на Донецком направлении россияне пытаются установить полный контроль над Рубежным и Попасной и продвинуться в сторону Лимана и Славянска.

Между тем на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за сутки отбили 12 атак врага, уничтожив шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники, восемь единиц автомобильной техники.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Сергей Гайдай