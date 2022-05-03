Ситуація на фронті може змінитися за два тижні. Такий прогноз озвучив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Все почне змінюватися приблизно за два тижні. Звісно, збільшиться кількість боїв. Але й ті рішення, які ухвалив Захід щодо допомоги Україні, повинні реалізуватися протягом двох тижнів. Тому через цей час ми вже побачимо зміни, – пояснив він.

Також Сергій Гайдай додав, що вже зараз у окупованому Луганську лікарня переповнена важкопораненими окупантами та тілами загиблих загарбників. Деяких навіть неможливо впізнати. Але, за словами Гайдая, далі ситуація для них погіршиться ще більше.

Станом на 3 травня російська армія продовжує наступ у Східній операційній зоні. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку росіяни намагаються встановити повний контроль над Рубіжним і Попасною та просунутися в бік Лиману та Слов’янська.

Тим часом на території Донецької та Луганської областей українські військові за добу відбили 12 атак ворога, знищивши шість танків, п’ять артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки, вісім одиниць автомобільної техніки.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Сергій Гайдай