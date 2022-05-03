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Факти / Україна

У підвалі складав іспити онлайн – сусідка про вбитого ракетним ударом хлопця в Одесі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Жителька Одеси, постраждала від обстрілу 2 травня 2022

Загиблий від ракетного удару по житловому будинку підліток з Одеси був дуже старанним учнем.

Своїми спогадами про хлопчика поділилася його сусідка.

– Дитина так старанно вчилася. Хлопчик у підвалі складав іспити онлайн. Так хвилювався, що щось вчителька йому не так сказала, і він не встиг по часу, – крізь сльози розповідає жінка.

Знала жителька постраждалого від атаки РФ будинку й поранену дівчину.

– Дівчинка молода Ліза. 5 травня їй мало виповнитися 18 років. Заміж мала виходити. Її понесли поранену. Я не знаю, де вона перебувала, – додала жінка.

Одеситка у момент удару була вдома разом із чоловіком, хоч вже тривалий час вони живуть у підвалі, тому що від попередніх атак у квартирі вибило шибки.

– Як загуркотіло – і посипалися стіни та дзеркала. Дим, чад, пилюка, темно стало. Дихати нічим. Я ще й астматик, – переповідає жінка.

Російська ракета влетіла в під’їзд поряд із її квартирою.

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Нагадаємо, що 2 травня російські військові завдали удару по житловому будинку Одеси.

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У момент атаки РФ в Одесі діяла тривала комендантська година, яка закінчилась о 05.00 3 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Одеська міськрада

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