Есть аптечки, вода, свет: в Виннице оборудовали убежище для 120 человек

Украинцы продолжают оборудовать надежные бомбоубежища. Ведь до сих пор оккупанты бросают ракеты как туда, где идут активные бои, так и в тыловые области.

120 человек может вместить одно из убежищ в Виннице, которое оборудовали в апелляционном суде. Здание построено еще в 1957 году, имеет крепкое подвальное помещение и использовалось для конвоирования задержанных.

— Но это не мешает нам его использовать как самое простое укрытие. Прочная ширина стен позволяет нам пользоваться правилом двух стен, но хватает одной, хотя когда идут сообщения зайти в укрытие, мы не игнорируем, — говорит руководитель аппарата Винницкого апелляционного суда Наталья Король.

Убежище оборудовали по всем требованиям. И здесь готовы даже к химической атаке.

– Мы ожидаем почти сотню противогазов на сегодняшний день, мы усиливаем средства безопасности, и действительно мы можем его использовать, – говорит она.

На более чем сотню квадратных метров убежища установили умывальник и санузел. Есть здесь аптечки, вода, свет.

– Но у нас было дооборудовано помещение скамейками для сидения, есть еще одно койкоместо. Очень важный вопрос, должно быть два входа и выхода, они у нас есть. Есть средства пожаротушения и первичные средства предоставления медицинской помощи, — говорит заместитель руководителя аппарата Винницкого апелляционного суда Денис Ципотан.

Но самое главное, хранилище имеет вентиляцию. И людям, которые здесь находятся часами, не страшно от удушья или недостатка воздуха.

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– Сюда идет и поступает воздух, и забор воздуха происходит в автоматическом режиме. Здесь можно находиться круглосуточно, здесь можно находиться неограниченное количество времени, только решить вопрос с едой. Вода же, все у нас есть, – говорит Ципотан.

Убежище даже оборудовали кроватью, если кому-то станет плохо и потребуется помощь.