Є аптечки, вода, світло: у Вінниці обладнали сховище для 120 людей

Українці продовжують обладнувати надійні бомбосховища. Адже досі окупанти кидають ракети як туди, де йдуть активні бої, так і в тилові області.
120 людей може вмістити одне зі сховищ у Вінниці, яке обладнали в апеляційному суді. Будівля споруджена ще у 1957 році, має міцне підвальне приміщення і використовувалась для конвоювання затриманих.
– Але це не заважає нам його використовувати як найпростіше укриття. Міцна ширина стін дозволяє нам користуватись правилом двох стін, але нам вистачає однієї, хоча коли йдуть повідомлення зайти в укриття, ми не ігноруємо, – каже керівник апарату Вінницького апеляційного суду Наталя Король.
Сховище обладнали за усіма вимогами. І тут готові навіть до хімічної атаки.
– Ми очікуємо майже сотню протигазів на сьогодні, ми посилюємо засоби безпеки, і дійсно ми можемо його використовувати, – говорить вона.
На понад сотні квадратних метрів сховища встановили умивальник та санвузол. Є тут аптечки, вода, світло.
– Але в нас було дообладнано приміщення лавками для сидіння, є ще одне ліжкомісце. Дуже важливе питання, має бути два входи і виходи, вони в нас у наявності. Є засоби пожежогасіння і первинні засоби надання домедичної допомоги, – каже заступник керівника апарату Вінницького апеляційного суду Денис Ціпотан.
Та найголовніше, сховище має вентиляцію. І людям, які тут перебувають годинами, не страшно від задухи чи нестачі повітря.
– Сюди йде і надходить повітря, і забір повітря відбувається в автоматичному режимі. Тут можна перебувати цілодобово, тут можна знаходитись необмежену кількість часу, лише вирішити питання з їжею. Вода ж, все у нас в наявності, – говорить Ціпотан.
Сховище навіть обладнали ліжком, якщо комусь стане зле і буде потрібна допомога.
– Аптечка є і всі засоби поновлено, і звичайно, на той випадок, якщо комусь стане зле, у нас є можливість надати першу невідкладну допомогу. Облаштовувати підвальне приміщення почали ще у грудні. Наче відчували щось недобре. Сховище погодила спеціальна комісія, і тут можуть тривалий час ховатися містяни. У суді сповіщення не ігнорують і ховаються постійно, коли звучить сирена, – повідомляє Наталя Король.