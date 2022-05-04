Є аптечки, вода, світло: у Вінниці обладнали сховище для 120 людей

Українці продовжують обладнувати надійні бомбосховища. Адже досі окупанти кидають ракети як туди, де йдуть активні бої, так і в тилові області.

120 людей може вмістити одне зі сховищ у Вінниці, яке обладнали в апеляційному суді. Будівля споруджена ще у 1957 році, має міцне підвальне приміщення і використовувалась для конвоювання затриманих.

– Але це не заважає нам його використовувати як найпростіше укриття. Міцна ширина стін дозволяє нам користуватись правилом двох стін, але нам вистачає однієї, хоча коли йдуть повідомлення зайти в укриття, ми не ігноруємо, – каже керівник апарату Вінницького апеляційного суду Наталя Король.

Сховище обладнали за усіма вимогами. І тут готові навіть до хімічної атаки.

– Ми очікуємо майже сотню протигазів на сьогодні, ми посилюємо засоби безпеки, і дійсно ми можемо його використовувати, – говорить вона.

На понад сотні квадратних метрів сховища встановили умивальник та санвузол. Є тут аптечки, вода, світло.

– Але в нас було дообладнано приміщення лавками для сидіння, є ще одне ліжкомісце. Дуже важливе питання, має бути два входи і виходи, вони в нас у наявності. Є засоби пожежогасіння і первинні засоби надання домедичної допомоги, – каже заступник керівника апарату Вінницького апеляційного суду Денис Ціпотан.

Та найголовніше, сховище має вентиляцію. І людям, які тут перебувають годинами, не страшно від задухи чи нестачі повітря.

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– Сюди йде і надходить повітря, і забір повітря відбувається в автоматичному режимі. Тут можна перебувати цілодобово, тут можна знаходитись необмежену кількість часу, лише вирішити питання з їжею. Вода ж, все у нас в наявності, – говорить Ціпотан.

Сховище навіть обладнали ліжком, якщо комусь стане зле і буде потрібна допомога.