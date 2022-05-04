Уряд Великої Британії передасть Україні 13 захисних броньованих машин, які допоможуть евакуювати цивільне населення з небезпечних районів

Як йдеться у повідомленні уряду Великої Британії, вартість авто складає в £660 тисяч, а передача здійснюватиметься на запит Кабінету міністрів України.

Крім цивільного населення, зазначені автомобілі зможуть транспортувати працівників для відновлення життєво важливої інфраструктури, зокрема енергопостачання та залізничних колій.

В британському уряді додали, що броньовані позашляховики захищені сталевим покриттям із посиленим склом, мають покращену підвіску та модернізовані гальма. Крім того, авто має внутрішнє двостороннє УКХ радіо для зв’язку на великі відстані.

Броньовані машини зможуть захистити пасажирів від куль, протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв. Як зазначили в британському уряді, це саме ті тактики, “які російські війська використовували для вбивства мирного населення”.

– Умисний напад на невинних цивільних є військовим злочином. Ця бронетехніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, і підтримає українських посадовців у виконанні життєво важливої роботи, – йдеться у повідомленні очільниці МЗС Британії Ліз Трасс.

Вона також нагадала, що вторгнення Росії в Україну є неспровокованим та таким, що продовжує спричиняти величезні людські втрати, включаючи вбивства невинних мирних жителів і масове переміщення сімей. Крім того, нищаться життєво важливі об’єкти інфраструктури, включаючи школи та лікарні.

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– За оцінками, понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, а фактична цифра, ймовірно, буде набагато вищою, – повідомила Ліз Трасс.

Вже найближчими днями броньовані авто почнуть прибувати на схід України.

Крім того, новий пакет допомоги від Британії включатиме £220 мільйонів для забезпечення українців медичними засобами та предметами першої необхідності. Частково він буде спрямований через ООН, Червоний Хрест та неурядові організації, зокрема DEC та UK-Med.

Зокрема, Лондон продовжив передавати Україні автомобілі швидкої допомоги. Цього разу мова про 42 авто та понад 5 млн предметів медичної допомоги.

У Британії також згадали про передачу Україні бронетехніки Stormer, системи протиповітряної оборони, 120 броньованих транспортних засобів, нових протикорабельних ракет та понад 5 тис. протитанкових ракет.

Крім цього, у Британії згадали про передачу танків Challenger 2 Польщі замість тих, які Варшава передала Україні.