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Факты / Мир

В МИД Украины ответили Папе Римскому на его утверждение, что вторжение РФ могло спровоцировать НАТО

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
В МИД Украины ответили Папе Римскому на его утверждение, что вторжение РФ могло спровоцировать НАТО

В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили Папу Римского Франциска за усилия по установлению мира, однако отвергли его утверждение о том, что вторжение России якобы могло быть спровоцировано НАТО.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

– Ценим, что Украина остается в центре его внимания. Благодарны за усилия Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или какой-либо другой третьей стороной, — говорится в заявлении МИД.

По словам спикера, римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Папе Римскому совершить визит в Киев.

— И для Понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле, — подчеркнул Николенко, призвав Папу продолжать прилагать усилия ради мира в Украине.

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Источник: Громадське

Фото: Depositphotos

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