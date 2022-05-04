В МЗС України відповіли Папі Римському на його твердження, що вторгнення РФ могло спровокувати НАТО

У Міністерстві закордонних справ України подякували Папі Римському Франциску за зусилля зі встановлення миру, однак відкинули його твердження про те, що вторгнення рф нібито могло бути спровокованим НАТО.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

– Цінуємо, що Україна залишається в центрі його уваги. Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною, — йдеться в заяві МЗС.

За словами речника, римський понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикану до припинення війни. Україна натомість підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Папі Римському здійснити візит до Києва.

– І для Понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі, — наголосив Ніколенко, закликавши Папу продовжувати докладати зусиль заради миру в Україні.

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