Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об остановке работы Запорожской ТЭС. По его словам, это – вынужденный шаг, к которому привела временная оккупация города российскими агрессорами.

Об этом он написал у себя в Telegram в четверг, 5 мая.

– Хочу разъяснить жителям Энергодара ситуацию по остановке работы Запорожской ТЭС. К сожалению, это вынужденный шаг – на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на Юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги, – рассказал мэр.

Он пообещал, что остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в плане предоставления коммунальных услуг.

– Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре есть и будут, переведены на ЗАЭС. Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы “освободителей” в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, к чему они могут дотянуться, – резюмировал Орлов.

Фото: мэр Энергодара

Джерело: мэр Энергодара