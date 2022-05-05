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Факты / Украина

В Энергодаре остановлена работа Запорожской ТЭС – мэр

Анастасия Гевко редактор ленты
В Энергодаре остановлена работа Запорожской ТЭС – мэр

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об остановке работы Запорожской ТЭС. По его словам, это – вынужденный шаг, к которому привела временная оккупация города российскими агрессорами. 

Об этом он написал у себя в Telegram в четверг, 5 мая.

– Хочу разъяснить жителям Энергодара ситуацию по остановке работы Запорожской ТЭС. К сожалению, это вынужденный шаг – на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на Юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги, – рассказал мэр.

Он пообещал, что остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в плане предоставления коммунальных услуг. 

– Свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре есть и будут, переведены на ЗАЭС. Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов. Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой. Таков результат работы “освободителей” в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, к чему они могут дотянуться, – резюмировал Орлов.

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Фото: мэр Энергодара

Джерело: мэр Энергодара

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