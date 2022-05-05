Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 71 день війни
Вбили Вбили
221 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна

В Енергодарі зупинено роботу Запорізької ТЕС – мер

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Енергодарі зупинено роботу Запорізької ТЕС – мер

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про зупинення роботи Запорізької ТЕС. За його словами, це вимушений крок, до якого призвела тимчасова окупація міста російськими агресорами.

Про це він написав у себе в Telegram у четвер, 5 травня.

– Хочу роз’яснити мешканцям Енергодару ситуацію щодо зупинення роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярне постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними труднощами через постійні бойові дії на Півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізниці, – розповів мер.

Він пообіцяв, що зупинка роботи ЗаТЕС не вплине на населення міста в плані надання комунальних послуг.

– Світло, тепло та гаряче водопостачання в Енергодарі є і будуть, переведені на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів. Персонал теплової станції тимчасово переведений на простій. Таким є результат роботи “визволителів” у Енергодарі. Один із багатьох прикладів знищення та руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися, – резюмував Орлов.

Читайте
Штурм Азовсталі та ракетні удари РФ: що відбувається на 71-шу добу війни в Україні (онлайн)

Фото: мер Енергодару

Джерело: мер Енергодару

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка