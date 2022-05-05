Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про зупинення роботи Запорізької ТЕС. За його словами, це вимушений крок, до якого призвела тимчасова окупація міста російськими агресорами.

Про це він написав у себе в Telegram у четвер, 5 травня.

– Хочу роз’яснити мешканцям Енергодару ситуацію щодо зупинення роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярне постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними труднощами через постійні бойові дії на Півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізниці, – розповів мер.

Він пообіцяв, що зупинка роботи ЗаТЕС не вплине на населення міста в плані надання комунальних послуг.

– Світло, тепло та гаряче водопостачання в Енергодарі є і будуть, переведені на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів. Персонал теплової станції тимчасово переведений на простій. Таким є результат роботи “визволителів” у Енергодарі. Один із багатьох прикладів знищення та руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися, – резюмував Орлов.

Фото: мер Енергодару

Джерело: мер Енергодару