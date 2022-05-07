Российские войска попытаются до 9 мая выйти на границы Луганской области.

С такой оценкой выступил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, врагу не удается продвигаться согласно планам, которые предусматривали оцепление со стороны Изюма или Авдеевки.

— Судя по всему, российское командование… хочет окружить Рубежное, Попасную и Северодонецк. Изюм не очень выходит окружать, от Авдеевки вообще ничего не окружается, не продвигается. Поэтому большой треугольник – Рубежное, Авдеевка и Барвенково – уже не удается с этих направлений окружить, а вот попробовать (оккупировать, – Ред.) Луганскую область – да, – сказал советник руководителя ОПУ.

По его словам, вряд ли российским войскам удастся достичь этой цели, но, судя по ряду факторов, они хотят это сделать именно к 9 мая, чтобы иметь хоть какую-то “победу”.

Ситуацию в этой зоне Алексей Арестович назвал “сложной”.

Ранее советник руководителя ОП Арестович называл одной из целей оккупационных войск РФ до 9 мая — убийство защитников Мариуполя, ведущих сейчас ожесточенные бои с врагом на территории металлургического комбината Азовсталь.

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В то же время, президент Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что смерть защитников Азовстали от российских захватчиков будет означать прекращение мирных переговоров с Россией.

Источник: Фейгин Live