Російські війська спробують до 9 травня вийти на кордони Луганської області.

З такою оцінкою виступив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ворогу не вдається просуватись згідно з планами, які передбачали оточення з боку Ізюма чи Авдіївки.

– Судячи з усього, російське командування… хоче оточити Рубіжне, Попасну та Сєвєродонецьк. Ізюм не дуже виходить оточувати, від Авдіївки взагалі нічого не оточується, не просувається. Тому великий трикутник – Рубіжне, Авдіївка та Барвінкове – вже не вдається з цих напрямків оточити, а от спробувати (окупувати, – Ред.) Луганську область – так, – сказав радник керівника ОПУ.

За його словами, навряд чи російським військам вдасться досягти цієї мети, але судячи з низки факторів, вони хочуть це зробити саме до 9 травня, щоб мати хоч якусь “перемогу”.

Ситуацію в цій зоні Олексій Арестович назвав “складною”.

Раніше радник керівника ОП Арестович називав однією з цілей окупаційних військ РФ до 9 травня – вбивство захисників Маріуполя, що наразі ведуть запеклі бої з ворогом на території металургійного комбінату Азовсталь.

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Водночас президент Володимир Зеленський вже неодноразово заявляв, що смерть захисників Азовсталі від російських загарбників означатиме припинення мирних переговорів з Росією.

Джерело: Фейгин Live