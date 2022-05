Президент США Джозеф Байден сообщил об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3

— President Biden (@POTUS) May 6, 2022