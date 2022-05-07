Эвакуация из Азовстали и освобожденные города на Харьковщине: главные события на 73-е сутки войны (онлайн)

Сегодня начались 73-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Оккупанты захватили и держат позиции в Херсонской, части Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Враг не оставляет своих планов захватить территорию Украины. Российские войска пытаются полностью окружить Северодонецк на Луганщине, тяжелые бои продолжаются и на Харьковщине, которую враг постоянно обстреливает.

В Мариуполе враг продолжает сосредотачивать силы на блокировании украинских военных в районе Азовстали. Несмотря на это, с окруженного завода удалось эвакуировать 50 женщин, детей и стариков.

В свою очередь, украинская армия перешла к контрнаступлению в Харьковской области, оттесняя оттуда российские войска. По результатам наступления восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.

За прошедшие сутки состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором. Домой возвращаются 28 украинских военнослужащих и 13 мирных жителей.

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