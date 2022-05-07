На 73-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики не прекращают наступление в Восточной операционной зоне.

Карта боевых действий в Украине на 07.05.2022

На Слобожанском направлении армия РФ продолжает обстреливать из артиллерии населенные пункты в районе Харькова.

На Изюмском направлении враг применяет беспилотник для уточнения позиций украинских войск.

Между тем только за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск сбили 14 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты взорвали три автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление подразделений Сил обороны.

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Не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях.

Для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины россияне привлекают оперативно-тактическую авиацию.

Захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе Азовстали в Мариуполе и штурмом пытаются взять территорию завода под контроль.

Украинские военные в течение 6 мая отразили восемь атак врага на территории Донецкой и Луганской областей, уничтожив:

три танка,

восемь артиллерийских систем,

семь единиц боевой бронированной техники,

один автомобиль,

три единицы специальной инженерной техники.

Под артиллерийским огнем находились позиции ВСУ и на Южнобужском направлении.

Кроме того, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

Тем временем Силы обороны уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц вражеской военной техники в Ивано-Кепино.

Во временно оккупированном Херсоне, согласно данным Генерального штаба ВСУ, армия РФ увеличила количество блокпостов и передвижных патрулей.

На Полесском и Северском направлениях активных действий врага украинская сторона не зафиксировала.

Однако Генштаб ВСУ не исключает скрытую ротацию подразделений, прикрывающих участок границы с Украиной.

В приграничных районах Курской области россияне продолжают оборудовать позиции и полосы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 73-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW