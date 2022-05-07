На 73-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики не прекращают наступление в Восточной операционной зоне.
Карта боевых действий в Украине на 07.05.2022
На Слобожанском направлении армия РФ продолжает обстреливать из артиллерии населенные пункты в районе Харькова.
На Изюмском направлении враг применяет беспилотник для уточнения позиций украинских войск.
Между тем только за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск сбили 14 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан.
В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты взорвали три автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление подразделений Сил обороны.
Не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях.
Для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины россияне привлекают оперативно-тактическую авиацию.
Захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе Азовстали в Мариуполе и штурмом пытаются взять территорию завода под контроль.
Украинские военные в течение 6 мая отразили восемь атак врага на территории Донецкой и Луганской областей, уничтожив:
- три танка,
- восемь артиллерийских систем,
- семь единиц боевой бронированной техники,
- один автомобиль,
- три единицы специальной инженерной техники.
Под артиллерийским огнем находились позиции ВСУ и на Южнобужском направлении.
Кроме того, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.
Тем временем Силы обороны уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц вражеской военной техники в Ивано-Кепино.
Во временно оккупированном Херсоне, согласно данным Генерального штаба ВСУ, армия РФ увеличила количество блокпостов и передвижных патрулей.
На Полесском и Северском направлениях активных действий врага украинская сторона не зафиксировала.
Однако Генштаб ВСУ не исключает скрытую ротацию подразделений, прикрывающих участок границы с Украиной.
В приграничных районах Курской области россияне продолжают оборудовать позиции и полосы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 73-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW