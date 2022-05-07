Карта бойових дій на 07.05.2022 – ситуація на фронті

На 73-тю добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники не припиняють наступ у Східній операційній зоні.

Карта бойових дій в Україні на 07.05.2022

На Слобожанському напрямку армія РФ продовжує обстрілювати з артилерії населені пункти в районі Харкова.

На Ізюмському напрямку ворог застосовує безпілотник для уточнення позицій українських військ.

Тим часом лише за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ збили 14 безпілотних літальних апаратів типу Орлан.

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступ підрозділів Сил оборони.

Зараз дивляться

Не припиняються ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення на Донецькому й Таврійському напрямках.

Задля нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України росіяни залучають оперативно-тактичну авіацію.

Загарбники блокують підрозділи Сил оборони в районі Азовсталі в Маріуполі та штурмом намагаються взяти територію заводу під контроль.

Українські військові впродовж 6 травня відбили вісім атак ворога на території Донецької та Луганської областей, знищивши:

три танки,

вісім артилерійських систем,

сім одиниць бойової броньованої техніки,

один автомобіль,

три одиниці спеціальної інженерної техніки.

Під артилерійським вогнем перебували позиції ЗСУ і на Південнобузькому напрямку.

Крім того, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва ракетами та реактивними системами залпового вогню.

Тим часом Сили оборони знищили склад із боєприпасами та до 20 одиниць ворожої військової техніки в Івано-Кепиному.

У тимчасово окупованому Херсоні, за даними Генерального штабу ЗСУ, армія РФ збільшила кількість блокпостів та пересувних патрулів.

На Поліському та Сіверському напрямках активних дій ворога українська сторона не зафіксувала.

Однак Генштаб ЗСУ не виключає прихованої ротації підрозділів, які прикривають ділянку кордону з Україною.

У прикордонних районах Курської області росіяни продовжують обладнувати позиції та смуги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW