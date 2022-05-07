Май, 07, 2022 в 10:04

Российские военные при обстреле в ночь на 7 мая уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.

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Обновлено в 10.04. Ранения получил 35-летний мужчина, который присматривал за музеем.

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В крышу музея оккупанты попали в 23.10 6 мая. После этого вспыхнул пожар на площади 280 кв. м.

В полночь спасатели локализовали возгорание. Полностью ликвидировали пожар уже в 08.05 7 мая.

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По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти – их заранее переместили в безопасное место.

– В этом году со дня рождения великого философа исполняется 300 лет. Оккупанты могут уничтожить музей, где в последние годы жизни творил и был похоронен Григорий Сковорода. Но они не уничтожат память и наши ценности! – отмечает Олег Синегубов.

Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в музее завершили реставрационные работы к юбилейной дате (Григорий Сковорода родился 3 декабря 1722 года, – Ред.).

– Не хватает слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям российских варваров! – отмечают в Золочевском поселковом совете.

Оккупанты уничтожили музей Сковороды в Харьковской области. Ранен работник / 11 фотографий

Согласно данным областной военной администрации, 6 мая российские захватчики трижды обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

Кроме того, армия РФ нанесла ракетный удар по подразделениям Сил обороны и взорвала три автомобильных моста в Циркунах и Русских Тишках, чтобы замедлить контрнаступательные действия ВСУ.

Украинские защитники удерживают свои позиции и дают отпор противнику.

Напомним, что музей Григория Сковороды – не первый уничтоженный оккупантами с 24 февраля 2022 года.

На четвертый день полномасштабного вторжения в результате боев загорелся историко-краеведческий музей в поселке городского типа Иванково Киевской области.

Там хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 73-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Олег Синегубов, ГСЧС в Харьковской области, Золочевский поселковый совет

Фото: Олег Синегубов, Золочевский поселковый совет