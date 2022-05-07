Оккупанты уничтожили музей Сковороды в Харьковской области. Ранен работник
Российские военные при обстреле в ночь на 7 мая уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.
Обновлено в 10.04. Ранения получил 35-летний мужчина, который присматривал за музеем.
В крышу музея оккупанты попали в 23.10 6 мая. После этого вспыхнул пожар на площади 280 кв. м.
В полночь спасатели локализовали возгорание. Полностью ликвидировали пожар уже в 08.05 7 мая.
По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти – их заранее переместили в безопасное место.
– В этом году со дня рождения великого философа исполняется 300 лет. Оккупанты могут уничтожить музей, где в последние годы жизни творил и был похоронен Григорий Сковорода. Но они не уничтожат память и наши ценности! – отмечает Олег Синегубов.
Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в музее завершили реставрационные работы к юбилейной дате (Григорий Сковорода родился 3 декабря 1722 года, – Ред.).
– Не хватает слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям российских варваров! – отмечают в Золочевском поселковом совете.
Согласно данным областной военной администрации, 6 мая российские захватчики трижды обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).
Кроме того, армия РФ нанесла ракетный удар по подразделениям Сил обороны и взорвала три автомобильных моста в Циркунах и Русских Тишках, чтобы замедлить контрнаступательные действия ВСУ.
Украинские защитники удерживают свои позиции и дают отпор противнику.
Напомним, что музей Григория Сковороды – не первый уничтоженный оккупантами с 24 февраля 2022 года.
На четвертый день полномасштабного вторжения в результате боев загорелся историко-краеведческий музей в поселке городского типа Иванково Киевской области.
Там хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 73-е сутки.
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Источник: Олег Синегубов, ГСЧС в Харьковской области, Золочевский поселковый совет