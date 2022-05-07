Російські військові під час обстрілу вночі 7 травня знищили Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області.

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Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Напередодні війни в музеї тільки закінчилися реставраційні роботи.

Заклад готували до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім’ям (народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року, – Ред.).

– Бракує слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів! – зазначають у селищній раді.

Окупанти знищили музей Сковороди на Харківщині / 2 фотографии

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Джерело: Золочівська селищна рада

Фото: Золочівська селищна рада