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Факти / Україна

Окупанти знищили музей Сковороди на Харківщині

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа в музеї Сковороди в Сковородинівці

Російські військові під час обстрілу вночі 7 травня знищили Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Напередодні війни в музеї тільки закінчилися реставраційні роботи.

Заклад готували до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім’ям (народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року, – Ред.).

– Бракує слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів! – зазначають у селищній раді.

Пожежа в музеї Сковороди в Сковородинівці
Пожежа в музеї Сковороди в Сковородинівці
Пожежа в музеї Сковороди в Сковородинівці
Пожежа в музеї Сковороди в Сковородинівці
Окупанти знищили музей Сковороди на Харківщині / 2 фотографии

Музей Григорія Сковороди – не перший заклад, знищений окупантами із 24 лютого 2022 року.

Зараз дивляться

На четвертий день повномасштабного вторгнення унаслідок боїв загорівся історико-краєзнавчий музей у селищі міського типу Іванкове Київської області.

Там зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Золочівська селищна рада

Фото: Золочівська селищна рада

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