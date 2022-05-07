Окупанти знищили музей Сковороди на Харківщині

Російські військові під час обстрілу вночі 7 травня знищили Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
Напередодні війни в музеї тільки закінчилися реставраційні роботи.
Заклад готували до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім’ям (народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року, – Ред.).
– Бракує слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів! – зазначають у селищній раді.
Музей Григорія Сковороди – не перший заклад, знищений окупантами із 24 лютого 2022 року.
На четвертий день повномасштабного вторгнення унаслідок боїв загорівся історико-краєзнавчий музей у селищі міського типу Іванкове Київської області.
Там зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 73-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Золочівська селищна рада
Фото: Золочівська селищна рада