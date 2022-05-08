Премьер Канады Трюдо приехал в Ирпень посмотреть на последствия преступлений РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая посетил Ирпень под Киевом, чтобы увидеть последствия преступлений российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин и выложил в соцсети фотографии.

– Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее, — рассказал он.

Маркушин также поблагодарил Трюдо за поддержку, оказываемую Канадой Украине.

– Надеюсь на поддержку Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время, – отметил мэр Ирпеня.

В конце апреля парламент Канады признал преступления российских военных геноцидом украинского народа.

В принятом постановлении речь идет о массовых зверствах, умышленных убийствах мирных жителей, осквернении трупов, насильственном вывозе украинских детей, пытках, телесных повреждениях и изнасилованиях.

Фото: Олександр Маркушин