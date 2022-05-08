Прем’єр Канади Трюдо приїхав в Ірпінь подивитися на наслідки злочинів РФ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 8 травня відвідав Ірпінь під Києвом, щоб побачити наслідки злочинів російських окупантів. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин і виклав у соцмережах світлини.

– Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє, – розповів він.

Маркушин також подякував Трюдо за підтримку, яку надає Канада Україні.

– Сподіваюся на підтримку Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом, – наголосив мер Ірпеня.

Наприкінці квітня парламент Канади визнав злочини російських військових геноцидом українського народу.

В ухваленій постанові йдеться про масові звірства, умисні вбивства мирних жителів, осквернення трупів, насильницьке вивезення українських дітей, тортури, тілесні ушкодження та зґвалтування.

Фото: Олександр Маркушин