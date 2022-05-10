Країна-агресор Росія всіляко намагається приховати колосальні втрати своєї армії у повномасштабній війні в Україні.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення, оприлюднене Службою безпеки України.

За даними спецслужби, РФ записує своїх вбитих солдатів до списку “зниклих безвісти”. Водночас їхні тіла звозять на імпровізовані звалища.

У перехопленій телефонній розмові ворожий загарбник розповів своїй дружині з терористичного утворення “ДНР”, що загиблих так багато, що гори трупів на таких звалищах досягають двох метрів заввишки.

За словами окупанта, таке звалище тіл організували біля тимчасово окупованого Донецька.

– Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Огороджене, оточене, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки з людський зріст, – повідомив окупант.

За його словами, охорона звалища заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам знайти тіла загиблих.

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Окупант дізнався про це звалище, оскільки там його знайома знайшла тіло брата.

– Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба. Чи, може, зробити усе можливе, щоб вони взагалі не йшли на цю війну? – наголосили в СБУ.

Раніше Служба безпеки України публікувала перехоплення розмов російських окупантів, які свідчать про їхній страх іти в наступ проти української армії. При цьому російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх воювати.

Російські загарбники настільки хочуть втекти з повномасштабної війни в Україні, що готові завдавати собі каліцтв (наприклад, забивати молотком у тіло осколки).

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни РФ проти України українські військові ліквідували близько 26 тис. окупантів. Крім того, знищено понад 1,1 тис. ворожих танків, 2 808 бойових броньованих машин, 199 літаків та сотні одиниць іншої техніки.