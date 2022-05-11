Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что ситуация в войне, которую развязала Россия, будет меняться в зависимости от того, как Украина получит новое вооружение – именно это позволит расширить контрнаступление.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов в среду, 11 мая.

Он добавил, что ВСУ готовятся деоккупировать Херсон таким образом, чтобы это вызвало как можно меньше жертв.

– Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением, – считает советник.

Он уточнил, что результаты поставок оружия можно увидеть даже сейчас: в частности, военные Украины проводят контрнаступление под Харьковом, в результате которого россияне больше не смогут обстреливать жилые кварталы города из артиллерии.

Андрусив подчеркивает, что по его данным, одной из основных целей РФ в этой войне является оцепление наших войск в зоне ООС. Однако он отметил, что на сегодняшний день не видит у РФ достаточных сил на это.

Также, по его данным, у оккупантов возникла большая проблема на севере Харьковщины. Там украинские защитники могут перерезать тылы оккупантам.

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– Россияне, наоборот, будут оттягивать свои силы, чтобы сдерживать нас там. На сегодняшний день я такой способности у них не вижу, хотя они фактически применили все, что у них было, и особо ощутимых результатов они не достигли, – утверждает советник.

Он объяснил, что рашисты достигают продвижения лишь ценой полного стирания населенных пунктов, когда украинским солдатам становится негде обороняться. Такие действия занимают у россиян недели, они физически не смогут воевать таким образом долго.

А потому он ожидает, что оккупанты решат изменить свою тактику через неделю или 10 дней.

– Я это называю ползучей оккупацией. Они перестанут атаковать по всем фронтам, а будут сосредотачиваться на каждом отдельно и медленно, – считает Андрусив.

Советник главы МВД резюмировал, что по его наблюдению, агрессоры решили отказаться от полного захвата Украины. Также, по его словам, в ближайшее время они откажутся от идеи с пробиванием сухопутного коридора в Приднестровье и фактически до конца мая будут сосредоточены на тех рубежах, которые уже были захвачены.

– Их логика такова, что удерживаем захваченное и будем выдавать это за победу, – описал Андрусив.