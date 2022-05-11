РФ найближчим часом буде шокована місцем удару ЗСУ – МВС

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що ситуація у війні, яку розв’язала Росія, змінюватиметься залежно від того, як Україна отримає нове озброєння – це дозволить розширити контрнаступ.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів у середу, 11 травня.

Він додав, що ЗСУ готуються деокупувати Херсон таким чином, щоб це викликало якнайменше жертв.

– Чим краще ми підготуємось, тим менших жертв зазнаємо. Робота ця є і не лише у напрямку Херсона. Думаю, найближчим часом росіяни будуть шоковані місцем удару, який завдадуть наші Збройні сили. Ситуація змінюватиметься від того, як ми посилюватимемося західним озброєнням, – вважає радник.

Він уточнив, що результати постачання зброї можна побачити навіть зараз: зокрема, військові України проводять контрнаступ під Харковом, внаслідок якого росіяни більше не зможуть обстрілювати житлові квартали міста з артилерії.

Андрусів наголошує, що за його даними, однією з основних цілей РФ у цій війні є оточення наших військ у зоні ООС. Однак він зазначив, що на сьогодні не бачить у РФ достатніх сил на це.

Також, за його даними, у окупантів виникла велика проблема на півночі Харківщини. Там українські захисники можуть перерізати тили окупантам.

Зараз дивляться

– Росіяни, навпаки, відтягуватимуть свої сили, щоб стримувати нас там. На сьогодні я такої можливості у них не бачу, хоча вони фактично застосували все, що в них було, і особливо відчутних результатів вони не досягли, – стверджує радник.

Він пояснив, що рашисти досягають просування лише ціною повного стирання населених пунктів, коли українським солдатам нема де оборонятися. Такі дії займають у росіян тижні, вони фізично не зможуть воювати таким чином довго.

А тому він очікує, що окупанти вирішать змінити свою тактику за тиждень або 10 днів.

– Я це називаю повзучою окупацією. Вони перестануть атакувати по всіх напрямках, а зосереджуватимуться на кожному окремо та повільно, – вважає Андрусів.

Радник голови МВС резюмував, що, за його спостереженням, агресори вирішили відмовитися від повного захоплення України. Також, за його словами, найближчим часом вони відмовляться від ідеї з пробиванням сухопутного коридору до Придністров’я і фактично до кінця травня будуть зосереджені на тих рубежах, які вже були захоплені.