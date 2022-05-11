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Факты / Украина

Поселок Питомник на Харьковщине освободили от российских оккупантов

Валентина Летяк, редактор ленты
Поселок Питомник на Харьковщине освободили от российских оккупантов

Вооруженные силы Украины в результате успешных боевых действий 11 мая освободили от российских захватчиков поселок Питомник Дергачевского района Харьковской области.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

– На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области, — уточняют в сводке.

Накануне, 10 мая, в Харьковской области были освобождены четыре населенных пункта – Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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Фото: Минобороны

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