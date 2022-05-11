Збройні сили України в результаті успішних бойових дій 11 травня звільнили від російських загарбників селище Питомник Дергачівського району Харківської області.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

– На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. Під час успішних дій підрозділів Збройних сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області, – уточнюють у зведенні.

Напередодні, 10 травня, на Харківщині було звільнено чотири населені пункти – Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.