Засідання Радбезу ООН з гуманітарної ситуації в Україні відбудеться у четвер – CNN

Очікується, що Рада Безпеки ООН у четвер вранці проведе публічне засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні на прохання Франції та Мексики. Очікується, що Гуманітарне управління ООН та офіційні особи ЮНІСЕФ виступлять перед радою.

Очікується, що Рада безпеки також проведе публічне засідання у середу вдень щодо нещодавнього випробування балістичної ракети Північною Кореєю. Сполучені Штати також висувають нову резолюцію з цього питання, але наразі голосування не заплановано.

Нагадаємо, нещодавно Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили з неї через війну проти України.