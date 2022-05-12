На сегодняшний день в Украине есть два самых критических направления — Луганское и Мариуполь, в частности Азовсталь. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– Есть две самые сложные точки – город Мариуполь, именно Азовсталь, и Луганское направление. Наибольшие обстрелы в Луганской области проходят в районе Рубежного, Северодонецка. Также россияне пытаются сконцентрироваться на Изюмском направлении. Также они перекидывают дополнительные силы и на Луганщину, и на Донетчину – живую силу и технику, – говорит Денисенко.

Он также отметил, что украинские войска отбросили оккупантов от Харькова на севере и в некоторых местах приблизились к государственной границе Украины.

– Часть российских войск из Харьковщины перебрасывается на Донбасс. На одном из направлений россияне подтянули до 300 единиц техники, – добавил Денисенко.

Вопрос Мариуполя — личный для Владимира Путина, считает советник главы МВД.

– Украинская власть делает все от нее зависящее. Но пока все упирается в личную позицию Путина, и от его решения зависит все, что будет дальше происходить в городе Мариуполь, — подчеркнул он.

