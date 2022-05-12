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Факти / Україна

Є дві найскладніші точки: Денисенко назвав критичні напрямки в Україні

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
війна в Україні

На сьогодні в Україні є два найкритичніших напрямки – Луганський та Маріуполь, зокрема Азовсталь. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Є дві найскладніші точки – місто Маріуполь, а саме Азовсталь, і Луганський напрямок. Найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також росіяни пробують сконцентруватись на Ізюмському напрямку. Також вони перекидують додаткові сили і на Луганщину, і на Донеччину – живу силу та техніку, – говорить Денисенко.

Він також відзначив, що  українські війська відкинули окупантів від Харкова на півночі і в деяких місцях наблизились до державного кордону України.

– Частина російських військ з Харківщини перекидається на Донбас. На одному з напрямків росіяни підтягнули до 300 одиниць техніки, – додав Денисенко.

Питання Маріуполя є особистим для Володимира Путіна, вважає радник глави МВС.

– Українська влада робить все від неї залежне. Але поки що все впирається в особисту позицію Путіна, і від його рішення залежить все, що буде далі відбуватись в місті Маріуполь, – підкреслив він.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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