В пятницу, 13 мая, Министерство внутренних дел Украины идентифицировало российских оккупантов, которые совершили убийство двух гражданских в Киевской области. Кадры произошедшего недавно опубликовал телеканал CNN.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

– Вот, например, известен сюжет CNN, где в Киевской области оккупанты совершают убийство двух гражданских мужчин: владельца автосалона и охранника. Мы смогли не только снять их лица, но и смогли их идентифицировать. Поэтому мы считаем, что от ответственности им не укрыться, – сообщил он.

По словам замминистра, почти на всех объектах есть видеонаблюдение. При этом программное обеспечение, предоставленное международными партнерами, почти во всех случаях позволяет идентифицировать таких российских убийц.

– Программа в автоматическом режиме сравнивает изображение со снимками в базе данных, насчитывающей более 10 миллиардов фото. Также эта программа позволяет идентифицировать российских военных, которые были убиты, или попали в плен или пропали без вести, – пояснил он.

Кроме того в МВД идентифицируют и задерживают украинцев, которые занимаются мародерством на относительно спокойных территориях.

В реестрах оказалось более семи тыс. дел – это грабежи и разбои. В тройке регионов, где число таких случаев самое большое, оказались Черниговщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

Так, несмотря на отсутствие активных боевых действий, Днепропетровская область является хабом для получения гуманитарной помощи, а также другого обеспечения оккупированных территорий.

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Именно поэтому, по словам Енина, тут такое большое количество преступлений.

Ранее CNN было опубликовано видео, на котором видно, как российские солдаты застрелили двух безоружных мирных граждан в Киевской области. В телекомпании утверждают, что это убийство произошло 16 марта.