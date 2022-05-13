У п’ятницю, 13 травня, Міністерство внутрішніх справ України ідентифікувало російських окупантів, які вчинили вбивство двох цивільних у Київській області. Кадри події нещодавно опублікував телеканал CNN.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів у ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

– Ось, наприклад, відомий сюжет CNN, де в Київській області окупанти вбивають двох цивільних чоловіків: власника автосалону та охоронця. Ми змогли не тільки зняти їхні особи, але й ідентифікувати їх. Тому ми вважаємо, що від відповідальності не сховатися, – повідомив він.

За словами заступника міністра, майже на всіх об’єктах є відеоспостереження. При цьому програмне забезпечення, надане міжнародними партнерами, майже завжди дозволяє ідентифікувати таких російських убивць.

– Програма в автоматичному режимі порівнює зображення зі знімками у базі даних, що налічує понад 10 млрд фото. Також ця програма дозволяє ідентифікувати російських військових, які були вбиті, або потрапили в полон або зникли безвісти, – пояснив він.

Крім того, у МВС ідентифікують і затримують українців, які займаються мародерством на відносно спокійних територіях.

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У реєстрах виявилося понад 7 тис. справ – це грабежі та розбої. У трійці регіонів, де кількість таких випадків найбільша, опинилися Чернігівщина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Так, незважаючи на відсутність активних бойових дій, Дніпропетровська область є хабом для надання гуманітарної допомоги, а також іншого забезпечення окупованих територій.

Саме тому, за словами Єніна, тут така велика кількість злочинів.

Раніше CNN було опубліковано відео, на якому видно, як російські солдати застрелили двох беззбройних мирних громадян у Київській області. У телекомпанії стверджують, що це вбивство сталося 16 березня.