Российский оккупант рассказал своей матери о том, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения воспользоваться туалетом.

Об этом со ссылкой на перехват телефонного разговора российского захватчика сообщает СБУ.

– Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Все, он пошел – мы его в спину, – рассказал агрессор.

Его мать была шокирована таким заявлением и попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом.

– Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают, – сказала она.

Но ее сын цинично уточнил, что расстреляли военнопленного именно российские солдаты.