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Факты / Мир

Оккупант расстрелял военнопленного в спину за просьбу отойти в туалет

Анастасия Гевко, редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

Российский оккупант рассказал своей матери о том, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения воспользоваться туалетом.

Об этом со ссылкой на перехват телефонного разговора российского захватчика сообщает СБУ.

– Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Все, он пошел – мы его в спину, – рассказал агрессор.

Его мать была шокирована таким заявлением и попыталась выйти из разговора привычным пропагандистским нарративом.

– Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают, – сказала она. 

Но ее сын цинично уточнил, что расстреляли военнопленного именно российские солдаты.

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