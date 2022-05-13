Російський окупант розповів своїй матері про те, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу скористатися туалетом.
Про це із посиланням на перехоплення телефонної розмови російського загарбника повідомляє СБУ.
– Він там у туалет хотів сильно. Йому сказали: зараз поїдеш додому. Іди, каже, у туалет сходи, і поїдеш. Все, він пішов – ми його в спину, – розповів агресор.
Його мати була шокована такою заявою та спробувала вийти з розмови звичним пропагандистським наративом.
– Ось вони так і роблять, сволоти… своїх розстрілюють, – сказала вона.
Але її син цинічно уточнив, що розстріляли військовополоненого російські солдати.
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