Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 79 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Світ

Окупант розстріляв військовополоненого в спину за прохання відійти до туалету

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

Російський окупант розповів своїй матері про те, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу скористатися туалетом.

Про це із посиланням на перехоплення телефонної розмови російського загарбника повідомляє СБУ.

– Він там у туалет хотів сильно. Йому сказали: зараз поїдеш додому. Іди, каже, у туалет сходи, і поїдеш. Все, він пішов – ми його в спину, – розповів агресор.

Його мати була шокована такою заявою та спробувала вийти з розмови звичним пропагандистським наративом.

– Ось вони так і роблять, сволоти… своїх розстрілюють, – сказала вона.

Але її син цинічно уточнив, що розстріляли військовополоненого російські солдати.

Читайте
Опубліковане CNN відео розстрілу цивільних: ЗМІ назвали ім'я одного з окупантів

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка