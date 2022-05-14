Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 79 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

“Референдум” в Южной Осетии это репетиция перед подобными действиями в Украине — Арестович

Илья Нежигай, редактор ленты
“Референдум” в Южной Осетии это репетиция перед подобными действиями в Украине — Арестович

Объявленный на 17 июля “референдум” в Южной Осетии, территории которого в 2008 году Россия оккупировала у Грузии, призван стать “небольшой репетицией” перед тем, чтобы попытаться провести подобные “народные голосования” на оккупированных территориях Украины.

С такой оценкой выступил помощник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Это вполне может быть маленькой репетицией, не знаю точно ли это, но это может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области или на территории так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Сейчас попробует посмотреть, получится ли или не получится. Если не получится — будут сдавать назад, — сказал он.

По словам Арестовича, это известный способ проверки российских властей, чтобы посмотреть, как на это будут реагировать страны Запада. Как пример, который уже имел место в этой войне, подобную проверку РФ устраивала в середине апреля, когда что-то похожее на химическое оружие применялось на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

— Это была проверка… Запад немедленно отреагировал и сказал, что это будет переходом красной линии и мы вмешаемся. Все, тема исчезла. Сейчас они забросили про референдум и смотрят, пройдет или не пройдет, — сказал Алексей Арестович.

При этом он не смог оценить ситуацию в грузинских войсках касательно того, смогут ли они вернуть себе Южную Осетию, учитывая то, что войска РФ отведены из этого региона в связи с попыткой наступления на украинские территории.

Напомним, 13 апреля “президент” Южной Осетии объявил о проведении в оккупированном регионе референдума о присоединении к России, дату которого назначил на 17 июля 2022 года.

Читайте
Референдум отменяется: Колыхаев о ситуации в Херсоне

Источник: Фейгин Live

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка