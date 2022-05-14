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Факти / Україна

“Референдум” у Південній Осетії – це репетиція перед подібними діями в Україні — Арестович

Ілля Нежигай, редактор стрічки
“Референдум” у Південній Осетії – це репетиція перед подібними діями в Україні — Арестович

Оголошений на 17 липня “референдум” у Південній Осетії, території якого у 2008 році Росія окупувала у Грузії, має стати “невеликою репетицією” перед тим, щоб спробувати провести подібні “народні голосування” на окупованих територіях України.

Із такою оцінкою виступив помічник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Це цілком може бути маленькою репетицією, не знаю чи це точно, але це може бути маленькою репетицією майбутнього референдуму на Херсонщині або на території так званих “ЛНР” та “ДНР”. Зараз спробує подивитись, чи вийде чи не вийде. Якщо не вийде – будуть здавати назад, – сказав він.

За словами Арестовича, це відомий спосіб перевірки російської влади, щоб подивитися, як на це реагуватимуть країни Заходу. Як приклад, який уже мав місце у цій війні, подібну перевірку РФ влаштовувала в середині квітня, коли щось схоже на хімічну зброю застосовувалося на території заводу Азовсталь у Маріуполі.

– Це була перевірка… Захід негайно відреагував і сказав, що це буде переходом червоної лінії, і ми втрутимось. Все, що тема зникла. Зараз вони закинули про референдум і дивляться, чи минеться, чи не минеться, – сказав Олексій Арестович.

При цьому він не зміг оцінити ситуацію в грузинських військах щодо того, чи зможуть вони повернути собі Південну Осетію з огляду на те, що війська РФ відведені з цього регіону через спробу наступу на українські території.

Нагадаємо, 13 квітня “президент” Південної Осетії оголосив про проведення в окупованому регіоні референдуму щодо приєднання до Росії, дату якого призначив на 17 липня 2022 року.

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Джерело: Фейгин Live

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Фото: Офіс президента

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