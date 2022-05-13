В ночь на 13 мая российские террористы нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Под обстрел попал городской дом культуры, в котором находилась гуманитарная помощь гражданскому населению.

Об этом сообщает Дергачевский городской совет.

— К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб, — говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов гуманитарную помощь сегодня в Дергачах не будут выдавать. Городские власти решают логистические вопросы, чтобы возобновить выдачу гуманитарной помощи жителям.

Фото: Дергачевский городской совет