Российские военные расстреливали гражданских в Харьковской области из танка — Евгений Енин

Российские военные расстреливали из танка гражданских в Харьковской области.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

Замминистра отметил, что это уже второе дело, которое передали в суд.

– В одном из сел Харьковщины полицейские установили факт того, что российские военнослужащие, вдумайтесь, открыли огонь по гражданским жителям из танка. Поэтому говорить о каких-либо моральных рамках российских военных не приходится, — сообщил Евгений Енин.

Напомним, Совет ООН по правам человека проголосовал за усиление контроля по ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.

Фото: Євгеній Єнін