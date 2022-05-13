В ніч на 13 травня російські терористи завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області. Під обстріл потрапив міський будинок культури, у якому знаходилася гуманітарна допомога цивільному населенню.

Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

– На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб, йдеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл гуманітарну допомогу сьогодні у Дергачах не видаватимуть. Міська влада вирішує логістичні питання, щоб відновити видачу гуманітарної допомоги мешканцям.

Фото: Дергачівська міська рада