В ніч на 13 травня російські терористи завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області. Під обстріл потрапив міський будинок культури, у якому знаходилася гуманітарна допомога цивільному населенню.
Про це повідомляє Дергачівська міська рада.
– На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб, йдеться у повідомленні.
Через ворожий обстріл гуманітарну допомогу сьогодні у Дергачах не видаватимуть. Міська влада вирішує логістичні питання, щоб відновити видачу гуманітарної допомоги мешканцям.
Фото: Дергачівська міська рада
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