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Факты / Украина

В результате обстрелов Гуляйполя пострадали три человека, повреждены восемь многоэтажек

Илья Нежигай, редактор ленты
В результате обстрелов Гуляйполя пострадали три человека, повреждены восемь многоэтажек

В результате обстрелов Запорожской области в течение 12 мая пострадали три человека.

Об этом сообщили в Запорожской военной областной администрации.

Там отметили, что обстрелы врага по Гуляйполю повредили восемь многоэтажек и около десяти частных домов жителей города. Кроме того, была повреждена инфраструктура города: несколько магазинов и почтовое отделение.

— От российской атаки здания получили значительные повреждения: разрушены крыши и окна, а некоторые помещения от попадания ракет выгорели дотла. Предварительно установлено, что травмированы трое местных жителей, — сообщили в областной администрации.

В Запорожской ОВА сообщили, что по факту военного преступления полицейские передали собранные материалы в управление СБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по причине нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате обстрелов Гуляйполя пострадали три человека, повреждены восемь многоэтажек / 8 фотографий

Напомним, 13 мая в Черниговской области сообщили о подозрении командиру танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии Российской Федерации за обстрелы региона и нападение на мирного жителя Украины.

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Фото: Depositphotos

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