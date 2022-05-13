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Факти / Україна

В результаті обстрілів Гуляйполя постраждали три людини, пошкоджено вісім багатоповерхівок

Ілля Нежигай, редактор стрічки
В результаті обстрілів Гуляйполя постраждали три людини, пошкоджено вісім багатоповерхівок

Внаслідок обстрілів Запорізької області протягом 12 травня постраждали три людини.

Про це повідомили в Запорізькій військовій обласній адміністрації.

Там зазначили, що обстріли ворога по Гуляйполю пошкодили вісім багатоповерхівок та близько десятка приватних будинків жителів міста. Крім того, була пошкоджена інфраструктура міста: кілька магазинів та поштове відділення.

– Від російської атаки будівлі зазнали значних ушкоджень: зруйновані дахи і вікна, а деякі приміщення від влучання ракет вигоріли вщент. Попередньо встановлено, що травмовано трьох місцевих мешканців, – повідомили в обласній адміністрації.

В Запорізькій ОВА повідомили, що за фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрані матеріали до управління СБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження через порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В результаті обстрілів Гуляйполя постраждали три людини, пошкоджено вісім багатоповерхівок / 8 фотографий

Нагадаємо, 13 травня у Чернігівській області повідомили про підозру командиру танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії Російської Федерації за обстріли регіону та напад на мирного жителя України.

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Джерело: Запорізька ОВА

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Фото: Запорізька ОВА

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Фото: Depositphotos

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