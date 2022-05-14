Российские военные в течение суток обстреливали позиции военных на Донецком и Таврическом направлениях из разных видов вооружения.

Враг применил минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию.

Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, обстрелами россияне пытаются нанести максимальные потери подразделениям Сил обороны.

Также захватчики стремятся изнурить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.

По гражданской и военной инфраструктуре в районах Долгенького, Долины и Гусаровки, что на Славянском направлении, россияне, в частности, открывали огонь из артиллерии.

Попробовали российские захватчики также улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы, однако безуспешно.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.