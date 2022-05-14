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Факты / Украина

Чтобы уничтожить и истощить украинцев: РФ применила минометы, РСЗО и авиацию на Востоке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Реактивні винищувачі_військові літаки

Российские военные в течение суток обстреливали позиции военных на Донецком и Таврическом направлениях из разных видов вооружения.

Враг применил минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию.

Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, обстрелами россияне пытаются нанести максимальные потери подразделениям Сил обороны.

Также захватчики стремятся изнурить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.

По гражданской и военной инфраструктуре в районах Долгенького, Долины и Гусаровки, что на Славянском направлении, россияне, в частности, открывали огонь из артиллерии.

Попробовали российские захватчики также улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы, однако безуспешно.

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Фото: Depositphotos

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