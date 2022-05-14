Российские военные в течение суток обстреливали позиции военных на Донецком и Таврическом направлениях из разных видов вооружения.
Враг применил минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию.
Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, обстрелами россияне пытаются нанести максимальные потери подразделениям Сил обороны.
Также захватчики стремятся изнурить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.
По гражданской и военной инфраструктуре в районах Долгенького, Долины и Гусаровки, что на Славянском направлении, россияне, в частности, открывали огонь из артиллерии.
Попробовали российские захватчики также улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы, однако безуспешно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 80-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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