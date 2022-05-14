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Факти / Україна

Щоб знищити та виснажити українців: РФ застосувала міномети, РСЗВ та авіацію на Сході

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Реактивні винищувачі_військові літаки

Російські військові упродовж доби обстрілювали позиції військових на Донецькому й Таврійському напрямках із різних видів озброєння.

Ворог застосував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію.

Як наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, обстрілами росіяни намагаються завдати максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Також загарбники прагнуть виснажити особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди.

По цивільній та військовій інфраструктурі в районах Довгенького, Долини та Гусарівки, що на Слов’янському напрямку, росіяни, зокрема, відкривали вогонь із артилерії.

Спробували російські загарбники й покращити тактичне положення в районах Комишувахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки й Побєди, однак безуспішно.

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Фото: Depositphotos

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