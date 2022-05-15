Российское наступление на Донбассе все еще оставляет ситуацию сложной, впрочем, контрнаступление ВСУ под Харьковом способствует тому, что оккупанты уйдут с украинских территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал под вечернее обращение на 80-й день войны, 14 мая.

– Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают всех этих попыток. Я благодарю каждого и каждого, кто держит оборону и приближает ее для Донбасса и для Приазовья, и для Херсона. То же, что сейчас происходит на Харьковщине: шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря, – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что своими действиями Россия ставит под угрозу голода десятки стран.

— Один из вопросов, которым занимаюсь фактически ежедневно – это продовольственная безопасность. Все большее число государств мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода, — сказал украинский лидер.

По его словам, это еще один стимул для антивоенной коалиции действовать более решительно вместе.

— Сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка, – пояснил президент Зеленский.

Владимир Зеленский также рассказал, что 14 мая обсудил с республиканскими представителями Сената Конгресса США поддержку Украины, а также ужесточение санкций против РФ.

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— Обсудили разные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое. А также усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом, – сказал президент.

Президент также упомянул о переименовании улиц и площадей в городах Украины и посоветовал тем, кто этим занимается, вспомнить истории украинских праведников, чтобы увековечить их память.