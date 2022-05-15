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Факти / Україна

Ситуація на Донбасі важка, РФ намагається показати хоч якусь перемогу – Зеленський

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Володимир Зеленський

Російський наступ на Донбасі все ще залишає ситуацію складною, втім контрнаступ ЗСУ під Харковом сприяє тому, що окупанти підуть з українських територій.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під вечірнього звернення на 80 день війни, 14 травня.

– Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80 день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють усіх цих намагань. Я дякую кожному і кожній, хто тримає оборону і наближає її для Донбасу і для Приазов’я, і для Херсону. Те саме, що зараз відбувається на Харківщині: крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що своїми діями Росія ставить під загрозу голоду десятки країн.

– Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, – це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду, – сказав український лідер.

За його словами, це ще один стимул для антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.

– Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку, – пояснив президент Зеленський.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський також розповів, що 14 травня обговорив з республіканськими представниками Сенату Конгресу США підтримку України, а також посилення санкцій проти РФ.

– Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборонну та фінансову. А також і посилення санкцій проти Росії. Подякував за історичне рішення про поновлення програми ленд-лізу. Закликав офіційно визнати Росію державою-терористом, – сказав президент.

Президент також згадав про перейменування вулиць та площ в містах України, та порадив тим, хто цим займається, згадати історії українських праведників, щоб увічнити їхню пам’ять.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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