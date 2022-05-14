За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 300 российских оккупантов и 13 танков. В общей сложности путинская армия потеряла уже около 27,2 тыс. личного состава в полномасштабной войне в Украине.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники за сутки также уничтожили 34 боевых бронированных машины врага и еще один вертолет.

Общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составили:

• личного состава – около 27 200 (ликвидировано еще 300 человек за сутки);

• танков ‒ 1 218 (+13 за сутки);

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• боевых бронированных машин – 2 934 (+34 за сутки);

• артиллерийских систем – 551 (+9 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 195 (+2 за сутки);

• средств ПВО – 88 единиц;

• самолетов – 200;

• вертолетов – 163 (+1 за сутки);

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6 за сутки);

• крылатых ракет – 95;

• кораблей/катеров – 13;

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 059 единиц (+17 за сутки);

• специальной техники – 42 единицы (+1 за сутки).

В течение суток наибольшие потери враг понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

Как накануне проинформировал министр обороны Украины Алексей Резников, до 9 мая страна-агрессор Россия потерпела стратегическое поражение в войне против Украины. Сейчас наше государство входит в долгосрочную фазу войны.

По данным Пентагона, в Украине сейчас находятся 105 российских батальонных тактических групп (БТГ), большинство – на Донбассе. В то же время боеспособность путинских войск вызывает сомнения: солдаты не подчиняются приказам и не желают идти в бой.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ