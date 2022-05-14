Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще близько 300 російських окупантів та 13 танків. Загалом путінська армія втратила вже близько 27,2 тис. особового складу в повномасштабній війні в Україні.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України.

Українські захисники за добу також знищили 34 бойові броньовані машини ворога та ще один гелікоптер.

Загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 14 травня орієнтовно склали:

• особового складу – близько 27 200 (ліквідовано ще 300 осіб за добу);

• танків ‒ 1 218 (+13 за добу);

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• бойових броньованих машин ‒ 2 934 (+34 за добу);

• артилерійських систем – 551 (+9 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 195 (+2 за добу);

• засобів ППО – 88 одиниць;

• літаків – 200;

• гелікоптерів – 163 (+1 за добу);

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6 за добу);

• крилатих ракет – 95;

• кораблів /катерів – 13;

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 059 одиниць (+17 за добу);

• спеціальної техніки – 42 одиниці (+1 за добу).

Протягом доби найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Як напередодні поінформував міністр оборони України Олексій Резніков, до 9 травня країна-агресор Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти Україна. Зараз же наша держава входить у довгострокову фазу війни.

За даними Пентагону, в Україні зараз перебувають 105 російських батальйонних тактичних груп (БТГ), більшість – на Донбасі. Водночас боєздатність путінських військ викликає сумніви: солдати не підкоряються наказам та не бажають йти в бій.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ